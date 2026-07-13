8,4 Millionen Euro im Topf: Neunter Siebenfach-Jackpot in der Lotto-Geschichte steht an

Nachdem auch am Sonntag kein einziger Tipp die „sechs Richtigen“ aufgewiesen hatte, ist der Lotto-Jackpot auf den zweiten Siebenfach-Jackpot des Jahres angewachsen. Am Mittwoch geht es damit um satte 8,5 Millionen Euro. Auch die Chance auf einen historischen Achtfachjackpot ist gegeben.

Innsbruck – Bei der anstehenden Lotto-„6 aus 45“-Ziehung geht es am Mittwoch um eine hohe Summe. Nachdem der Sechsfach-Jackpot am Sonntag nicht geknackt wurde (Gewinnzahlen 7, 23, 24, 32, 33, 43 und Zusatzzahl 16), liegen nun 8,4 Millionen Euro im Topf. Es ist der zweite Siebenfach-Jackpot des Jahres und erst der neunte in der Lotto-Geschichte.

Erfahrungsgemäß wird mit der erwarteten Anzahl an Tipps etwas mehr als die Hälfte aller möglichen Kombinationen abgedeckt sein. Beim letzten Siebenfach-Jackpot wurden 6,5 Millionen Tipps abgegeben. Die Chance, dass ein einzelner Glückspilz den Jackpot knackt, ist damit zwar leicht erhöht, aber keineswegs garantiert. Die Möglichkeit, dass der Jackpot weiter auf einen achtfachen – den Ersten in der Geschichte – anwächst, lebt also.

Doch zuerst steht mal die Ziehung am Mittwoch an. Wer sein Glück versuchen will, hat dabei bis zum Abend des 15. Juli Zeit. Die Ziehung findet wie gewohnt kurz vor 19 Uhr auf ORF 2 statt.

TirolerInnen im Glück

TirolerInnen hatten in der rund 40-jährigen Geschichte von „Lotto 6 aus 45“ immer wieder den richtigen Riecher. Beim letzten Siebenfach-Jackpot im Mai diesen Jahres tippten gleich zwei Unterländer die „sechs Richtigen“. Die beiden, sowie zwei Personen aus Niederösterreich, konnten sich über 2,1 Millionen Euro freuen. (TT.com)