„Jurassic Park“-Star Sam Neill im Alter von 78 Jahren gestorben

Der aus den Kinoklassikern „Das Piano“ und „Jurassic Park“ bekannte neuseeländische Hollywoodstar Sam Neill ist tot. Der Künstler sei am Montag im Alter von 78 Jahren im Kreise seiner Familie in der australischen Metropole Sydney gestorben, teilten seine Angehörigen mit. Demnach erfolgte sein Tod „plötzlich und unerwartet“. In der Mitteilung der Familie hieß es zudem, dass der Star „krebsfrei“ gewesen sei.

Neill hatte 2023 seine Leukämieerkrankung öffentlich gemacht. In seiner Autobiografie „Did I Ever Tell You This“ (Hab ich Dir das je erzählt) schrieb er, dass er seit März 2022 wegen eines Non-Hodgkin-Lymphoms behandelt und möglicherweise daran sterben werde.

Chemotherapie als steter Begleiter

In einem Interview mit dem „Guardian“ sagte Neill damals, dass er sich trotz Behandlungserfolgen bis zum Ende seines Lebens Chemotherapie unterziehen werde. „Ich kann nicht so tun, als ob das letzte Jahr nicht seine dunklen Momente hatte“, sagte Neill in dem Interview. Er sei „dankbar für jeden Tag und unermesslich dankbar für alle meine Freunde“.