Immer wieder Einsätze
Kälte und reißende Strömung: Tiroler Wasserrettungen warnen vor dem Schwimmen im Inn
Sich mit Vorsicht an ruhigen Innufern etwas abzukühlen, wie hier im Innsbrucker Saggen, ist für die Tiroler Wasserrettung kein Problem. Vor Schwimmversuchen und Bootsausflügen rät sie der Bevölkerung aber eindringlich ab.
© Axel Springer
Im Sommer rücken Tirols Einsatzkräfte immer wieder aus, um Menschen aus dem Inn zu retten, die dort schwimmen wollten oder mit dem Schlauchboot unterwegs waren. Drei VertreterInnen der Tiroler Wasserrettung erklären, was das Schwimmen im Landesfluss lebensgefährlich macht – und wo das Abkühlen vertretbar ist.
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