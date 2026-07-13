Kälte und reißende Strömung: Tiroler Wasserrettungen warnen vor dem Schwimmen im Inn

Im Sommer rücken Tirols Einsatzkräfte immer wieder aus, um Menschen aus dem Inn zu retten, die dort schwimmen wollten oder mit dem Schlauchboot unterwegs waren. Drei VertreterInnen der Tiroler Wasserrettung erklären, was das Schwimmen im Landesfluss lebensgefährlich macht – und wo das Abkühlen vertretbar ist.