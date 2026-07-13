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Fund auf Baustelle
Vermeintliche Fliegerbombe sorgte kurzzeitig für Großeinsatz und Sperren in Innsbruck
Rund eine Stunde nach der Alarmierung konnten die Behörden schließlich Entwarnung geben.
© Peer
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