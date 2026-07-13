Hecke in Kufstein stand in Vollbrand: Zwei Buben (12) als Tatverdächtige ausgeforscht

Zwei zwölfjährige Buben haben am Sonntag in Kufstein einen Heckenbrand verursacht. Die Kinder hatten offenbar einen Böller in die Hecke geworfen, die daraufhin sofort Feuer fing. Die Polizei konnte die Geflüchteten rasch ausforschen. Sie zeigten sich geständig.

Kufstein – Ein Heckenbrand hat am Sonntagnachmittag in der Kufsteiner Treidelstraße zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Nur dem raschen Handeln eines Nachbarn ist es zu verdanken, dass das Feuer nicht auf ein Wohnhaus übergriff.

Wie die Polizei berichtet, geriet gegen 17 Uhr eine etwa sieben Meter hohe Hecke in Flammen und stand innerhalb weniger Sekunden in Vollbrand. Ein aufmerksamer Anwohner bemerkte die meterhohen Flammen und griff zu einem Gartenschlauch und begann sofort mit den Löscharbeiten. Durch sein schnelles Handeln gelang es ihm, das Feuer noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr komplett zu löschen und ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus erfolgreich zu verhindern.

Buben zeigten sich geständig

Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache stieß die Exekutive schnell auf zwei Verdächtige. Die Beamten forschten zwei zwölfjährige österreichische Jungen aus. Diese hatten offenbar kurz vor dem Brandausbruch einen Böller in die Hecke geworfen und sich anschließend mit einem E-Scooter und einem Fahrrad aus dem Staub gemacht.