Polizei in Kitzbühel zog Lenker mit gefälschtem Führerschein aus dem Verkehr

Einer Streife der Polizeiinspektion Kitzbühel fiel in der Nacht auf Montag kurz nach Mitternacht ein Autofahrer mit auffallend unsicherer Fahrweise auf. Die Beamten entschlossen sich daraufhin, eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durchzuführen.

Bei der Überprüfung der Dokumente erlebten die Polizisten eine Überraschung: Der 66-jährige Türke wies sich mit einem österreichischen Führerschein aus, der sich bei genauerer Betrachtung als Fälschung entpuppte.