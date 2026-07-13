Unsichere Fahrweise
Polizei in Kitzbühel zog Lenker mit gefälschtem Führerschein aus dem Verkehr
Einer Streife der Polizeiinspektion Kitzbühel fiel in der Nacht auf Montag kurz nach Mitternacht ein Autofahrer mit auffallend unsicherer Fahrweise auf. Die Beamten entschlossen sich daraufhin, eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durchzuführen.
Bei der Überprüfung der Dokumente erlebten die Polizisten eine Überraschung: Der 66-jährige Türke wies sich mit einem österreichischen Führerschein aus, der sich bei genauerer Betrachtung als Fälschung entpuppte.
Die Beamten stellten das gefälschte Dokument noch vor Ort sicher und untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Der 66-Jährige wird nun bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck zur Anzeige gebracht. (TT.com)