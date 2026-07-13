Krebsdiagnose: Finanzminister Marterbauer startet Behandlung, bleibt im Amt

Wien – Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hat am Montag bekanntgegeben, dass er an Krebs erkrankt ist. Er werde „ab heute“ im AKH Wien dagegen behandelt, bleibe aber im Amt. „Die Therapieeinheiten werden zusätzliche Termine in meinem dienstlichen Kalender sein und deshalb bisweilen zur Verschiebung des einen oder anderen Termins führen.“ Die Behandlung werde aber so geplant, „dass ich meiner Aufgabe und Funktion als Finanzminister unseres Landes voll nachkommen werde“.

Marterbauer gab seine Erkrankung am Montag via E-Mail an die Redaktionen des Landes bekannt. „In Österreich leben deutlich über 400.000 Menschen mit einer Krebsdiagnose. Seit kurzem bin ich einer davon“, schrieb der Minister. „Es handelt sich bei meiner Diagnose um ein Lymphom. Eine Erkrankung, die in den letzten Jahren dank umfangreicher Forschung und des guten österreichischen Gesundheitssystems sehr gute Heilungschancen aufweist.“

Wichtig hierfür sei aber, „dass ich unmittelbar eine entsprechende Therapie beginne“. Diese werde in den kommenden drei Monaten stattfinden. „Beim behandelnden Arzt und seinem Team fühle ich mich hervorragend aufgehoben und betreut“, betonte der Minister.

Mit Verschiebungen von Terminen zu rechnen

Die Therapieeinheiten werden „zusätzliche Termine“ in Marterbauers dienstlichen Kalender sein - „und deshalb bisweilen zur Verschiebung des einen oder anderen Termins führen“. Aber die Behandlung werde so geplant, „dass ich meiner Aufgabe und Funktion als Finanzminister unseres Landes voll nachkommen werde“.