Schwanger und verlobt: Ehemalige Ski-Weltmeisterin schwebt auf Wolke sieben

Gefühlt ist ganz Norwegen nach dem Viertelfinal-Aus gegen England bei der Fußball-WM enttäuscht. Doch eine Norwegerin läuft gerade mit einem Dauergrinser durch die Gegend. Die Rede ist von Maria Tviberg.

Vor einem Monat gab die Ski-Weltmeisterin von 2023 (Parallel-Bewerb von Courchevel/Meribel) bekannt, dass sie erstmals Nachwuchs erwartet. Jetzt postete die 32-Jährige, die vor zwei Jahren ihre Karriere beendete, Bilder von ihrer Verlobung. „Ich glaube, es hat ihm gefallen – kann es kaum erwarten, für immer mit dir zusammen zu sein“, schrieb sie auf Instagram, nachdem ihr Freund Sindre Møen Paulseth um ihre Hand angehalten hatte. (TT.com)