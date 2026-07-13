Mit vier Rezepten
Feierabend im Glas: Innsbrucker Junggastronomin zeigt, worauf es beim Aperitivo ankommt
„Bottega Urbana“-Inhaberin Paola Kormos und Barkeeper Andrii erklärten den sechs Gaumenfreuden-Leser:innen Schritt für Schritt, wie der perfekte Aperitif gemacht wird.
© Axel Springer
Seit drei Monaten vermittelt Paola Kormos ihren Gästen in der „Bottega Urbana“ italienisches Lebensgefühl. Sechs Leserinnen und Leser des Gaumenfreuden-Newsletters durften der Junggastronomin über die Schulter schauen. Was die Aperitivo-Kultur ausmacht und wie aus einem „müden“ Getränk der perfekte Drink wird.
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