Feierabend im Glas: Innsbrucker Junggastronomin zeigt, worauf es beim Aperitivo ankommt

Seit drei Monaten vermittelt Paola Kormos ihren Gästen in der „Bottega Urbana“ italienisches Lebensgefühl. Sechs Leserinnen und Leser des Gaumenfreuden-Newsletters durften der Junggastronomin über die Schulter schauen. Was die Aperitivo-Kultur ausmacht und wie aus einem „müden“ Getränk der perfekte Drink wird.