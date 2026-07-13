Kleid soll von Dior sein
Noch immer kein Foto: Weiterhin Rätselraten um das Brautkleid von Taylor Swift
Das Kleid von Taylor Swift soll von Dior stammen. Ob es Ähnlichkeit mit einem Look aus der aktuellen Couture-Kollektion hat, weiß man nicht.
© KENZO TRIBOUILLARD
Es war wohl die geheimste Hochzeit des Jahres. Taylor Swift und Travis Kelce haben sich das Ja-Wort gegeben, doch bisher wurde noch kein einziges Foto vom Brautpaar veröffentlicht. Das Brautkleid soll von Dior stammen. Wann und wo ein Bild veröffentlicht wird, ist allerdings nicht bekannt.
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