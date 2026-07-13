Hitze und Erschöpfung: Frau in Osttirol musste mit Tau aus Klettersteig gerettet werden

Eine Wandertour endete für eine 44-Jährige am Sonntag im Krankenhaus. Die Deutsche kletterte gegen 7 Uhr in Amlach in Osttirol den Klettersteig „Verborgene Welt“ hinauf. Dabei handelt es sich um einen Steig der Klasse C/D, also schwierig bis sehr schwierig.

In der Mitte der Route konnte sie vor Erschöpfung und Hitze nicht mehr weiter aufsteigen. Die Frau setzte selbstständig einen Notruf ab. Sie wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungshubschrauber per Tau geborgen und ins Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht. (TT.com)