Olympia-Bronzene im Interview
ÖSV-Star Hütter: „An manchen Tagen funktionieren meine Augen und mein Kopf nicht so“
Mit ihrer Olympia-Bronzemedaille im Super-G von Cortina d’Ampezzo ging für die steirische Abfahrtskugelgewinnerin Cornelia Hütter der letzte große sportliche Traum in Erfüllung.
© gepa/Solc
Letzte Weltcup-Saison statt Karriereende: ÖSV-Ski-Star Cornelia Hütter (33) spricht im TT-Sommergespräch über aktuelle Zukunftspläne, ihren neuen Cheftrainer und über den schweren Sturz im WM-Ort Crans-Montana.
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