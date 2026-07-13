Franz Hackls 34. Outreach

Einladung zum Music Festival & zur Academy von 30. Juli bis 16. August 2026 in Schwaz

Von 30. Juli bis 16. August wird Schwaz wieder zu einem Ort, an dem Musik nicht nur aufgeführt, sondern erarbeitet, erlebt und geteilt wird. Die 34. Ausgabe von Out-

reach Music Festival & Academy steht unter dem Motto „Breathe in. YOU BELONG. You’re in.“ – was als Grundhaltung und Ausrichtung dieses Festivals verstanden werden sollte, nicht als bloße Überschrift. Also: Hereinkommen, zuhören, dazugehören und Teil einer Klangwelt werden, die international denkt und fest in Tirol verankert ist. Exklusiv für TT-Club-Mitglieder gibt es 40 % Ermäßigung auf Tickets und Festivalpässe. Alle Informationen dazu auf club.tt.com.

Stars treffen auf Talente

Outreach ist Festival, Academy, Werkstatt und Begegnungsraum zugleich. Auf der Main Stage im SZentrum, der Surheim Stage, im Grafenstadl, in der Werkstatt und auf der Mathoi Stage treten internationale Spitzenmusikerinnen und -musiker auf junge Talente, starke Stimmen aus Österreich und dem benachbarten Ausland. Bildende Kunst, kreative Experimente und das Kreieren jener seltenen Momente, all das lässt die Teilnehmenden erfahren: Da passiert etwas, das sich nicht brav in eine Schublade legen lässt. Schubladen sind praktisch für Socken. Für Musik sind sie meistens nur mäßig hilfreich.

Im Zentrum steht Jazz, aber nicht als Stilvorgabe, sondern als Idee des Zuhörens. Jazz meint Aufmerksamkeit, Risiko, Reaktion, Gegenwart. Deshalb darf Outreach auch Songwriting, Progressive Rock, Filmmusik, Independent, DJ-Kultur, Klassik, Barock und zeitgenössische Musik berühren, ohne beliebig zu werden. Musik lässt sich oberflächlich leicht etikettieren, in der Tiefe aber nicht auseinanderdividieren. Entscheidend ist, ob sie erzählt, verbindet und lebendig bleibt.

Ein wertvoller Kern ist die Academy. Junge Musikerinnen und Musiker werden hier nicht als Nachwuchsbild dazugestellt, sondern nachhaltig begleitet: in Workshops, Masterclasses, Ensembles und im direkten Austausch mit Künstlerpersönlichkeiten, die Erfahrung auf Augenhöhe weitergeben. Genau daraus entsteht die Mischung, die Outreach so besonders macht: Weltklasse ohne elitäres Türschild, Tiroler Bodenhaftung mit internationaler Hebelwirkung, Mut ohne Pose.

Neugierig zuhören

Gegründet wurde Outreach von Franz Hackl, einem Tiroler Musiker, der seit vielen Jahren in New York lebt und international arbeitet und seine Herkunft nicht als einengende Heimatfolklore behandelt, sondern als konkreten Boden, von dem aus man die Welt genauer sehen kann. Kontakte, Erfahrung und offene Türen fließen zurück nach Schwaz: als inspirierende Kulturarbeit vor Ort.

Wer Outreach besucht, muss kein Jazz-Lexikon verschluckt haben. Neugier genügt. Man kommt wegen eines Konzerts und geht mit offenen Ohren, einem breiteren Herzen und vielleicht einer neuen Liebe zum Jazz nach Hause.