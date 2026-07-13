Zündstoff Trockenheit: Welche Gefahren in Tirol derzeit wegen der Hitze bestehen

Aufgrund von Trockenheit und hohen Temperaturen herrscht aktuell hohe Brandgefahr. Gefährdet sind dabei nicht nur Wälder und Böschungen, sondern auch Akku-Geräte. Ein Gespräch mit Landesfeuerwehrinspektor Rene Staudacher über die derzeitige Lage – und worauf man dringend achten sollte.