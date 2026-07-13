Experte klärt auf
Zündstoff Trockenheit: Welche Gefahren in Tirol derzeit wegen der Hitze bestehen
Zuletzt sorgte unter anderem ein Waldbrand in Virgen für Schlagzeilen. Derzeit herrsche tirolweit große Brandgefahr, sagt Landesfeuerwehrinspektor Rene Staudacher.
© BFV Lienz/Liebl
Aufgrund von Trockenheit und hohen Temperaturen herrscht aktuell hohe Brandgefahr. Gefährdet sind dabei nicht nur Wälder und Böschungen, sondern auch Akku-Geräte. Ein Gespräch mit Landesfeuerwehrinspektor Rene Staudacher über die derzeitige Lage – und worauf man dringend achten sollte.
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