Große Liebe zu kleinem Dorf

Der Mann hinter dem Gag: Warum ein Tiroler Pettnau-Banner bei Fußballspielen platziert

Fabian Gstir mit seinem Banner, dieses Mal auf „seinem Platz“ in Hatting. Das Banner hing jüngst aber auch in Amerika.
© Patrick Steiner
Anna Schafferer

Von Anna Schafferer

Der Tiroler Fabian Gstir präsentierte seine Heimatgemeinde Pettnau auf der Weltbühne – mit einem Banner bei der Fußball-WM in Amerika. Der kleine Gag brachte große Aufmerksamkeit. Wir haben den umtriebigen 32-Jährigen besucht und ihn zu den Hintergründen seiner Aktion befragt.

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