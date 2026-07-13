Der Mann hinterm Banner: Wie es das kleine Pettnau zur großen Fußball-WM schaffte

Der Tiroler Fabian Gstir präsentierte seine Heimatgemeinde Pettnau auf der Weltbühne – mit einem Banner bei der Fußball-WM in Amerika. Der kleine Gag brachte große Aufmerksamkeit. Wir haben den umtriebigen 31-Jährigen besucht und ihn zu den Hintergründen seiner Aktion befragt.