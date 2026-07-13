Prominent am Platz
Der Mann hinterm Banner: Wie es das kleine Pettnau zur großen Fußball-WM schaffte
Fabian Gstir mit seinem Banner, dieses Mal auf „seinem Platz“ in Hatting. Das Banner hing jüngst aber auch in Amerika.
© Patrick Steiner
Der Tiroler Fabian Gstir präsentierte seine Heimatgemeinde Pettnau auf der Weltbühne – mit einem Banner bei der Fußball-WM in Amerika. Der kleine Gag brachte große Aufmerksamkeit. Wir haben den umtriebigen 31-Jährigen besucht und ihn zu den Hintergründen seiner Aktion befragt.
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