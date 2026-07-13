Alpinist stürzte im Ötztal acht Meter tief in Gletscherspalte, Kollege hielt ihn fest

Zwei Alpinisten verunfallten Montagmittag bei einer Gletscherspalte am „Marzellferner“ im hinteren Ötztal. Die beiden Österreicher, 51 und 53 Jahre alt, stiegen gegen 12.30 Uhr vom Gipfel der „Hinteren Schwärze“ ab, wobei sie den Gletscher als Zwei-Mann-Seilschaft querten.

Der 53-Jährige, welcher als zweiter eine mit Schnee bedeckte Gletscherspalte überschritt, brach ein und stürzte rund acht Meter in die Tiefe. Sein Partner konnte ihn halten und setzte den Notruf ab. Die Besatzung des Notarzthubschraubers barg den Bergsteiger unverletzt aus der Gletscherspalte. Die beiden Alpinisten, die bei der Tour gut ausgerüstet waren, wurden zur Martin-Busch-Hütte gebracht.