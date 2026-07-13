Polizei sucht Zeugen
Fleischreste illegal entsorgt: Spaziergängerin fand in Weer 30 Kilo am Straßenrand
Die Reste lagen direkt neben der Straße (Symbolfoto).
© IMAGO/Fotostand / Gelhot
Unbekannte haben die Abfälle offenbar über Nacht deponiert. Die Polizei von Schwaz bittet um Hinweise.
Weer – Als eine Frau Sonntagabend mit ihrem Hund in Weer die Bahnhofsstraße entlangging, war da noch nichts. Gestern Vormittag aber lag am Rand, auf Höhe der Hausnummer 54, plötzlich jede Menge altes Fleisch. Um genau zu sein, waren es rund 30 Kilo, welche die Passantin bei ihrer Runde durch den Ort entdeckt hat.
Wie die Polizei mitteilt, wurden diese Abfälle offenbar illegal entsorgt. Derzeit vermuten die Ermittler, dass Unbekannte die Reste über Nacht deponiert haben. Wer genau hinter alldem steckt, steht bisher nicht fest. Die Exekutive ersucht unter der Nummer 059/1337250 um zweckdienliche Hinweise. (TT.com)