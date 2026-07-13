Fleischreste illegal entsorgt: Spaziergängerin fand in Weer 30 Kilo am Straßenrand

Weer – Als eine Frau Sonntagabend mit ihrem Hund in Weer die Bahnhofsstraße entlangging, war da noch nichts. Gestern Vormittag aber lag am Rand, auf Höhe der Hausnummer 54, plötzlich jede Menge altes Fleisch. Um genau zu sein, waren es rund 30 Kilo, welche die Passantin bei ihrer Runde durch den Ort entdeckt hat.