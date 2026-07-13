Von Windböe erfasst: 73-Jähriger stürzte mit Hängegleiter in Neustift ab

Wegen einer Windböe missglückte am Montag der Landeanflug eines 73-Jährigen mit seinem Hängegleiter in Neustift. Der Mann war im Bereich der Elferlifte zu einem Flug gestartet. Gegen 15.40 Uhr setzte er im Neustifter Ortsteil Moos zum Landeanflug an, bei welchem der linke Flügel des Hängegleiters einige Meter über dem Boden plötzlich nach unten kippte.