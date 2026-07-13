Donaustöre laut WWF oft Opfer von Wildtierkriminalität

Trotz strenger Schutzbestimmungen werden Störe in der Unteren Donau beinahe täglich Opfer von Wildtierkriminalität. Das zeigt eine neue Studie des WWF. Demnach wurden im zehnjährigen Untersuchungszeitraum 509 Fälle von Wilderei an Stören dokumentiert, bei denen mindestens 3.366 einzelne Tiere in Rumänien, Bulgarien und der Ukraine illegal getötet wurden - das entspricht etwa einem Tier pro Tag. Angesichts der Ergebnisse warnt der WWF vor einem Kollaps der Stör-Populationen.

"Die Ergebnisse sind nur die Spitze des Eisbergs, die Dunkelziffer liegt weit darüber. Da Störe als die weltweit am stärksten gefährdete Tiergruppe gelten, ist jeder getötete Stör ein Rückschlag für den Fortbestand der Art - daher müssen diese Straftaten konsequenter verfolgt werden", teilte Studienautorin und WWF-Artenschutzexpertin Jutta Jahrl in einer Aussendung mit. Wilderei und der illegale Handel mit Störfleisch und Kaviar würden die größte Bedrohung für die urtümlichen Fische darstellen, betonte der WWF. Um das Überleben der seltenen Tiere zu sichern, fordert die Umweltschutzorganisation eine strengere Durchsetzung bestehender Gesetze, verstärkte Kontrollen, eine engere grenzübergreifende Zusammenarbeit der zuständigen Behörden und bessere Monitoring- und Meldesysteme.

Die aktuelle Studie basiert auf Daten behördlicher Beschlagnahmungen von Stören, illegalen Fanggeräten, Fleisch und Kaviar, die der WWF über zehn Jahre gesammelt und ausgewertet hat. Im gesamten Analysezeitraum (2016 - 2025) konnten die Behörden rund sechseinhalb Tonnen Störfleisch und ganze Fische sowie mehr als 263 Kilogramm Kaviar beschlagnahmen. "Darunter befanden sich auch einige große Aufgriffe, wie etwa ein Fall mit rund 40 Kilogramm Kaviar - im geschätzten Wert von 46.500 Euro", sagte WWF-Expertin Jahrl.

Darüber hinaus wurde eine Vielzahl illegaler Fanggeräte sichergestellt. Allein in Bulgarien konnten die Behörden 1.250 verbotene Hakenleinen - sogenannte "Karmaci" - mit einer Gesamtlänge von mehr als 45 Kilometern und rund 54.000 Haken beschlagnahmen. Diese Fangmethode gilt als besonders grausam, da sich die Störe an den vielen sehr scharfen Haken an einer langen Leine schwer verletzen können. "Im schlimmsten Fall kämpfen die Störe dann Stunden oder sogar Tage ums Überleben", so Jahrl.