Radler wich in Wiese aus und stürzte schwer: Autofahrer beging nach Unfall Fahrerflucht

Nach einem schweren Verkehrsunfall mit Fahrerflucht im Kundler Schmelzerweg sucht die Polizei nach Zeugen. Ein 64-jähriger Radfahrer wurde am Montag von einem dunklen Kombi abgedrängt und erlitt beim anschließenden Sturz schwere Verletzungen. Vom Verursacher fehlt seither jede Spur.

Am Montagnachmittag kam es im Ortsgebiet von Kundl zu einem schweren Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Die Polizei sucht nun dringend nach einem dunklen Kombi und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Laut Bericht der Polizei ereignete sich der Unfall um kurz nach 15 Uhr, als ein in Österreich lebender, 64-jähriger Deutscher mit seinem Fahrrad auf dem Schmelzerweg unterwegs war. Auf Höhe des Hauses Nummer 25 wurde der Radfahrer von einem nachfolgenden Auto überholt. Da dem überholenden Pkw jedoch ein anderes Fahrzeug entgegenkam, musste sich dieser frühzeitig wieder nach rechts einordnen.

Bei diesem abrupten Einscheren schnitt das Auto dem 64-jährigen Radfahrer den Weg ab. Um eine direkte Kollision zu verhindern, musste der Deutsche nach rechts ausweichen. Er geriet über den Fahrbahnrand hinaus in die angrenzende Wiese und stürzte schwer. Der unfallverursachende Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten oder dem gestürzten Mann zu helfen.

Anrainer leisteten Erste Hilfe und wählten Notruf

Aufmerksam gewordene Anrainer entdeckten schließlich den verletzten Radfahrer und setzten sofort die Rettungskette in Gang. Der 64-Jährige wurde mit dem Verdacht auf einen Oberschenkelhalsbruch vom Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in das Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert.