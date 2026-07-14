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Kommentar
Politische Umbrüche
Kommentarvon Peter Nindler
Tirol und Oberösterreich machen 2027 den Anfang, dann wird bis 2029 in Österreich in einer Dauerschleife gewählt. Die Politik befindet sich im Umbruch, vor allem die Parteienlandschaft.
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