Besitzer ließ Auto in Innsbruck unversperrt stehen: Pkw-Diebstahl mit kurioser Wendung

Die Versuchung war wohl zu groß: Ein unversperrtes Auto und ein im Innenraum liegender Fahrzeugschlüssel haben am Montag in Innsbruck einen Autodieb regelrecht angelockt. Lange konnte sich der Täter an seiner Beute jedoch nicht erfreuen, da der Fall eine kuriose Wendung nahm.

Angezeigt wurde der Diebstahl des Autos am Montagmorgen bei der Polizeiinspektion Pradl. Der gestohlene Wagen wurde vom Besitzer in der Amraser Straße abgestellt, im Bereich des Einkaufszentrums Sillpark. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt nicht versperrt, zudem befanden sich die Fahrzeugschlüssel im Auto. Damit hatte der Dieb leichtes Spiel.

Dieb stellte Wagen unversperrt wieder ab