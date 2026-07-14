Es kann nur einen geben: Wer löst beim Duell zwischen Frankreich und Spanien das Final-Ticket?

Das WM-Halbfinale zwischen Vizeweltmeister Frankreich und Spanien verspricht heute (21 Uhr/live ORF 1) große Fußballkunst. Die beiden Turnier-Favoriten brillieren mit spielerischer Raffinesse und defensiver Stabilität.

Nicht nur laut Buchmachern könnte das erste WM-Halbfinale zwischen Frankreich (Nummer 1 der FIFA-Weltrangliste) und Spanien (2.) das vorweggenommene Finale der Endrunde 2026 sein. Die Franzosen marschierten mit sechs Siegen in Serie ins Halbfinale, Spanien zog nach der überraschenden Nullnummer gegen Kap Verde mit fünf Erfolgen in Serie nach. Ein Blick auf die Key Factors.

Trainer: Mit dem heutigen Match, seinem 26. WM-Spiel, wird Frankreichs Langzeit-Teamchef Didier Deschamps (seit 2012) ausgerechnet am französischen Nationalfeiertag zum alleinigen Rekordhalter. Als Spieler wie Trainer haben neben ihm (1998 bzw. 2018) nur der deutsche Fußball-Kaiser Franz Beckenbauer sowie der Brasilianer Mário Zagallo den Titel gefeiert. Deschamps geht mit herzhaftem Einsatz voran: „Ich bin stolz, dieses Team zu haben. Alle kämpfen für die Gruppe.“ Wahrscheinlich, weil ihnen der „General“ stets vor Augen hält, dass man in einer hochprivilegierten „Blase“ agiere. Mit einer Verpflichtung gegenüber den Fans in der Heimat.

Wer dirigiert besser: Didier Deschamps (l.) oder Luis de la ­Fuente? © CHARLY TRIBALLEAU ROBERTO SCHMIDT

Sein Pendant Luis de la ­Fuente (65) kam in Spanien aus den eigenen Reihen. Denn gemeinsam mit seinem Torhüter Unai Simón heimste er 2019 (U21) sowie 2015 (U19) zwei EM-Titel mit Nachwuchsauswahlen ein. Seit seiner Amtsübernahme Ende 2022 hat Spanien am Weg zum Nations-League-Sieg (2023) und EM-Titel (2024) fast schon den Nimbus der Unbesiegbarkeit erreicht. Wie Des­champs unterstreicht auch de la Fuente den Wert des Zusammenhalts: „Eine unserer Stärken als Team ist, dass wir nicht nur die besten Spieler der Welt haben, sondern auch die besten Menschen – Menschen, die es allen erleichtern, gut miteinander auszukommen.“

Superstars: Da zieht sich das Spiel über das ganze Feld: Angefangen bei Frankreichs Kapitän Kylian Mbappé, der schon achtmal getroffen und insgesamt nur einen WM-Treffer (20) weniger am Konto hat als Lionel Messi (21). Neben dem Real-Angreifer tummeln sich die zweifachen Champions-League-Sieger von PSG (Dembélé, Doué, Barcola) sowie Bayern-Star Michael Olise. Barcelona-Juwel Lamine Yamal hat für Spanien zwar erst einmal eingenetzt, bindet am Flügel mit 19 Jahren aber stets zwei bis drei Gegenspieler an sich. Dann gibt’s noch die beiden Mikels: Oyarzabal (4 Tore) und Super-Joker Merino (2) sorgen für Torgefahr, die auch ein Feran Torres von der Bank bringen soll.

Schlüsselspieler: Die sind auf beiden Seiten mit überragender Qualität auch weiter hinten zu finden. Die Spanier um Abwehrchef Aymeric Laporte verteidigten bislang bei nur einem einzigen Gegentreffer so gut wie alles weg, Keeper Simón blieb vor dem Gegentreffer gegen Belgien mit der neuen WM-Rekordserie von 649 Minuten unbezwungen. Dafür ist „Sechser“ Rodri Denker und Lenker. Über die französische Defensive wird aufgrund der prunkvollen Offensive (16 Tore) bislang wenig gesprochen. Les Bleus haben aber auch erst zwei Gegentreffer und keinen einzigen in der K.-o.-Runde gegen Marokko (2:0), Paraguay (1:0) und Schweden (3:0) kassiert. Bayerns ­Dayot Upamecano und Arsenals William Saliba halten das Bollwerk vor Milan-Keeper Mike Maignan zusammen.

Zahlen: In Sachen Torabschlüsse liegen Frankreich und Spanien vor dem Halbfinale mit 110 gleichauf. Frankreich hat mit Olise den besten Vorbereiter (5) in den Reihen. Die Passmaschine bei Spanien – 91 Prozent landen beim Mitspieler – läuft über Rodri (629 Zuspiele) sowie die Innenverteidiger Cubarsí (533) und Laporte (493) wie am Schnürchen. Das durfte auch das ÖFB-Team bei der 0:3-Niederlage im Sechzehntelfinale hautnah erleben. In Sachen Durchschnittsalter agieren Frankreich (27) und Spanien (26,75) auch auf Augenhöhe. Die letzten beiden Duelle im EM-Halbfinale 2024 sowie Nations-League-Halbfinale 2025 hat Spanien gewonnen.