Bunt, leuchtend und vielschichtig
Wie der Südtiroler Maler Florin Kompatscher Räume im Zweidimensionalen schafft
Der Südtiroler Maler Florin Kompatscher lebt und arbeitet in Berlin. Zahlreiche Einzelausstellungen in der Galerie Thoman zeugen von seiner künstlerischen Konsequenz.
© Galerie Thoman/Oliver Mark
In seinen Gemälden verbindet Florin Kompatscher intuitive Gestik mit präziser Komposition und öffnet damit den Blick auf mehrdimensionale Bildwelten. Zu sehen bis September in der Galerie Thoman.
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