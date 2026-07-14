Lkw prallte gegen Betonleitwand: Fernpassstraße nach Unfall gesperrt

Nassereith – Ein Unfall hat am Dienstagvormittag für ein Verkehrschaos im Außerfern gesorgt. Laut ersten Informationen der Polizei prallte ein Lkw gegen 8.30 Uhr im Gemeindegebiet von Nassereith gegen eine Betonleitwand. Zu dem Unfall kam es demnach nahe des Fernsteinsees. „Der Lkw-Lenker blieb unverletzt“, hieß es seitens der Polizei.