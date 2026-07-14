Stau auf B179
Lkw prallte gegen Betonleitwand: Fernpassstraße nach Unfall gesperrt
Auf der B179 kam es zu einem Stau.
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Nassereith – Ein Unfall hat am Dienstagvormittag für ein Verkehrschaos im Außerfern gesorgt. Laut ersten Informationen der Polizei prallte ein Lkw gegen 8.30 Uhr im Gemeindegebiet von Nassereith gegen eine Betonleitwand. Zu dem Unfall kam es demnach nahe des Fernsteinsees. „Der Lkw-Lenker blieb unverletzt“, hieß es seitens der Polizei.
Die B179 musste in beide Richtungen gesperrt werden, was einen Stau zur Folge hatte. Mehrere Fahrzeuge drehten um. Laut Polizei dürften die Bergungs- und Aufräumarbeiten noch bis etwa 10.30 Uhr dauern. (TT.com)