Lkw prallte gegen Betonleitwand: Unfall sorgte für Stau auf der Fernpassstraße

Nassereith – Ein Unfall hat am Dienstagvormittag für ein Verkehrschaos im Außerfern gesorgt. Laut Polizei prallte ein Lkw gegen 8.30 Uhr im Gemeindegebiet von Nassereith gegen eine Betonleitwand. Zu dem Unfall kam es demnach nahe des Fernsteinsees. „Der Lkw-Lenker blieb unverletzt“, hieß es seitens der Polizei.

Die B179 musste in beide Richtungen gesperrt werden, was einen zähen Stau zur Folge hatte. Mehrere Fahrzeuge drehten um. Gegen 10 Uhr waren die Bergungs- und Aufräumarbeiten abgeschlossen und die Straße konnte wieder für den Verkehr freigegeben werden. (TT.com)