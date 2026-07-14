„Ist nicht zu verhindern“
Olala! Lienzer Festival heuer mit Zirkus, Comedy und ein paar ungebetenen Gästen
Die Ballonkünstler von Coquelicot BallOons auf Frankreich bringen ihren Leguan mit. Das Organisationsteam mit Theresa und Elisa Mutschlechner sowie Markus Mayr (v.l.) präsentieren das Programm.
© Coquelicot BallOons, Oblasser
Das Straßentheater- und Zirkusfestival wartet vom 27. Juli bis 1. August mit einem Balanceakt auf Burgmauern, einem Leguan aus Luftballons und vielen Mitmach-Aktionen auf. Aber ausgerechnet zum 35. Jubiläum kommt die Politik dazwischen.
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