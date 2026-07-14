Schwitzen statt schlafen
Über 20 Grad in der Nacht: Tropische Temperaturen raubten vielen Tirolern den Schlaf
Nachts sanken die Temperaturen an drei Messpunkten Tirols nicht mehr unter 20 Grad. Tagsüber können Gewässer für ausreichend Abkühlung sorgen, wie in Innsbruck an der Sill (Bild rechts).
© Canva/Rita Falk
Die Nacht auf Dienstag brachte vielen Tirolerinnen und Tirolern kaum Erholung. In Innsbruck und Landeck sanken die Temperaturen nicht mehr unter die 20-Grad-Marke. Generell bleibt es tagsüber drückend und schwül, damit steigt auch die Gewitterneigung an.
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