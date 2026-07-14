Kontrolle auf Kühtaistraße verloren: Motorradfahrer stürzte zehn Meter ab

Ein 36-jähriger Motorradfahrer musste am Montagnachmittag nach einem schweren Sturz auf der Kühtaistraße mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen werden. Der Pole war kurz nach 14.30 Uhr von Kühtai kommend in Richtung Oetz unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle verlor und über den rechten Fahrbahnrand hinausgeriet.