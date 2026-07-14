Von Vierbeiner abgelenkt: Autolenkerin (32) erfasste in Kundl Radfahrerin

Kundl – Am Montagabend war eine 32-jährige Frau mit einem Transporter auf der B171 auf dem Weg von Kundl nach Wörgl. Im Fahrzeug befand sich auch ihr Hund, der sie laut eigenen Angaben kurz ablenkte. Plötzlich streifte ihr Fahrzeug eine 61-jährige Frau, die gerade mit ihrem Fahrrad unterwegs war.