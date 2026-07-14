61-Jährige schwer verletzt
Von Vierbeiner abgelenkt: Autolenkerin (32) erfasste in Kundl Radfahrerin
Kundl – Am Montagabend war eine 32-jährige Frau mit einem Transporter auf der B171 auf dem Weg von Kundl nach Wörgl. Im Fahrzeug befand sich auch ihr Hund, der sie laut eigenen Angaben kurz ablenkte. Plötzlich streifte ihr Fahrzeug eine 61-jährige Frau, die gerade mit ihrem Fahrrad unterwegs war.
Die Fahrradfahrerin kam von der Straße ab und stürzte rechts in einen Graben. Der Unfall wurde von einem nachkommenden Pkw-Lenker beobachtet. Dieser betätigte dann den Notruf und setzte die Rettungskette in Gang. Die Radfahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde daraufhin in das nächstgelegene Krankenhaus in Kufstein eingeliefert. (TT.com)