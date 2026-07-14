Kreuz und Kugel kommen weg: Renovierung der Michaelskirche beginnt

Nach dem Rindermarktfest und dem Ende der Ausstellung „Künstlerinnen und Künstler für die St. Michaelskirche Lienz“ startet am 17. Juli die notwendigen Renovierung der St. Michaelskirche im Lienzer Stadtteil Rindermarkt. Um 11 Uhr werden Kreuz und Kugel von der Turmspitze entfernt.

Lienz – Jetzt geht es los: Die Kirche St. Michael in Lienz wird renoviert. Die Initiative geht vom Komitee St. Michaelskirche Lienz mit Dekan Franz Troyer und Helmut Krieghofer aus. Am Freitag, den 17. Juli um 11 Uhr starten die Arbeiten mit der Abnahme von Kreuz und Kugel an der Turmspitze. In den Sommermonaten ist in einem ersten Schritt zunächst die Eindeckung des Zwiebelturms mit neuen Lärchenschindeln geplant, zudem muss der Stiegenaufgang im Inneren des Turmes erneuert werden, es folgt dann die Restaurierung der Fassade des Kirchturms.

750.000 Euro sind nötig

Die nicht mehr benutzte Kirche im Stadtteil Rindermarkt zählt zu den großen Kunstschätzen der Stadt Lienz, sie wurde urkundlich erstmals 1308 erwähnt. In den letzten Jahren wurden Dach und Fassade baufällig, eine Renovierung ist unausweichlich. Dafür werden 750.000 Euro benötigt. Teile davon zahlen Diözese Innsbruck, Stadt Lienz, Land Tirol, Landesgedächtnisstiftung, Bundesdenkmalamt und das Interreg-Projekt Dolomiti Live mit der Südtiroler Gemeinde Percha.

© Pfarre St. Andrä

Ein Projekt dieser Größenordnung ist aber ohne zusätzliche Spenden der Bevölkerung schwer umzusetzen, sagen Dekan Franz Troyer und Helmut Krieghofer. Nach den Einnahmen aus dem Rindermarktfest und der Kunstausstellung bitten sie um weitere Spenden. Dafür wurden sogenannte „Schindelpakete“ für die Dachsanierung geschnürt. Mit 60 Euro spendet man einen halben Quadratmeter, mit 120 Euro einen Quadratmeter und mit 600 Euro fünf Quadratmeter Lärchenschindeln. Zwei Spendenkonten wurden dafür eingerichtet: