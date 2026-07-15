Aufatmen in Wildermieming: Waldbrand eingegrenzt, Löscharbeiten wieder aufgenommen

Ein Waldbrand in Wildermieming hält seit Dienstagmittag zahlreiche Feuerwehren in Atem. Wohl durch einen Blitzschlag kam es zu einem großflächigen Waldbrand im steilen Gelände. Rund acht bis zehn Hektar Waldfläche sind von den Flammen betroffen. Der Brand konnte am Abend eingedämmt werden, die Löscharbeiten gehen am Mittwoch weiter.