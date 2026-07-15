Waldbrand in Wildermieming: Ausbreitung eingegrenzt, Löscharbeiten laufen weiter

Nach dem Ausbruch eines Waldbrandes in Wildermieming am Dienstag wurden die Löscharbeiten am Mittwochmorgen wieder aufgenommen. Die nächtlichen Regenschauer kamen den Einsatzkräften zugute und verhinderten eine weitere Ausbreitung des Feuers. Der Brand, der eine Fläche von acht bis zehn Hektar erfasst hat, wird derzeit weiter aus der Luft bekämpft.