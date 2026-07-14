Projektpartner geben Auskunft
Messung auf den Feldringer Böden ist eindeutig: So geht es mit dem Windpark in Silz weiter
Die Ergebnisse der Windmessung zeigen, dass die Windverhältnisse auf den Feldringer Böden für einen Windpark nicht ausreichen.
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Das geplante Windpark-Projekt auf den Feldringer Böden in Silz wird nicht realisiert. Umfangreiche Windmessungen zeigten, dass das Potenzial für einen wirtschaftlichen Betrieb der Anlagen nicht ausreicht. Die Projektpartner haben das Vorhaben daher eingestellt.
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