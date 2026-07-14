Wohnhaus-Brand in Unterlangkampfen: Ablenkung durch Anruf endete im Spital
Unterlangkampfen – Ein Kellerbrand hat am Dienstagmorgen im Gemeindegebiet von Langkampfen zu einem Rettungseinsatz geführt. Eine 75-jährige Österreicherin war gegen 8 Uhr im Keller ihres Wohnhauses in Unterlangkampfen mit Bügelarbeiten beschäftigt, als plötzlich ihr Mobiltelefon klingelte. Um den Anruf entgegenzunehmen, verließ die Frau den Keller und begab sich in den ersten Stock des Hauses.
Als das Telefonat beendet war und sich die Pensionistin wieder in den Keller zurückbegab, bot sich ihr ein Schreckensbild: Das heiße Bügeleisen und das Bügelbrett standen bereits in Flammen. Die 75-Jährige reagierte sofort und setzte umgehend den Notruf ab.
Die alarmierten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Unterlangkampfen trafen rasch am Einsatzort ein und konnten das Feuer im Keller schnell löschen. Die Hausbewohnerin erstversorgt und anschließend mit dem Rettungswagen in das Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert. Die genaue Höhe des durch das Feuer entstandenen Sachschadens im Kellerbereich kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden. (TT.com)