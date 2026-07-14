Verpflichtung gefordert

Kinderschutz im Feriencamp: So machen es bekannte Tiroler Organisationen

Kinderschutzkonzepte sind sowohl für Kinder und Jugendliche, aber auch für BetreuerInnen ein wirksames Mittel zur Prävention von Gewalt und Missbrauch.
© Alpenvereinsjugend/Anna Horvath
Theresa Aigner

Von Theresa Aigner

Wer sein Kind in ein Feriencamp schickt, möchte sichergehen, dass es bestens betreut ist. Kinderschutzkonzepte sind dort nicht verpflichtend, viele AnbieterInnen setzen aber freiwillig darauf. Kinder- und Jugendorganisationen fordern eine gesetzliche Verpflichtung und Mittel für den Kinderschutz.

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