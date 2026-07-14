Kinderschutz im Feriencamp: So machen es bekannte Tiroler Organisationen

Wer sein Kind in ein Feriencamp schickt, möchte sichergehen, dass es bestens betreut ist. Kinderschutzkonzepte sind dort nicht verpflichtend, viele AnbieterInnen setzen aber freiwillig darauf. Kinder- und Jugendorganisationen fordern eine gesetzliche Verpflichtung und Mittel für den Kinderschutz.