Verpflichtung gefordert
Kinderschutz im Feriencamp: So machen es bekannte Tiroler Organisationen
Kinderschutzkonzepte sind sowohl für Kinder und Jugendliche, aber auch für BetreuerInnen ein wirksames Mittel zur Prävention von Gewalt und Missbrauch.
© Alpenvereinsjugend/Anna Horvath
Wer sein Kind in ein Feriencamp schickt, möchte sichergehen, dass es bestens betreut ist. Kinderschutzkonzepte sind dort nicht verpflichtend, viele AnbieterInnen setzen aber freiwillig darauf. Kinder- und Jugendorganisationen fordern eine gesetzliche Verpflichtung und Mittel für den Kinderschutz.
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