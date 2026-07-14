Für den guten Zweck: Lions laden zum Konzert im Park von Schloss Bruck

Der Lions Club Lienz und das 2024 gegründete Ensemble Pro Musica laden am Freitag, 24. Juli, alle Liebhaber exzellenter Musikdarbietungen zum Sommernachtskonzert in das Ambiente des Parks von Schloss Bruck ein. Beginn ist um 20 Uhr.

Lienz – Pro Musica ist ein Ensemble aus Osttiroler und Oberkärntner Musikern, Blechbläsern, Schlagwerkern sowie SolistInnen (Verena Lang, Kathrin Musshauser, Florian Obermoser und Luca Dallavia) unter der musikalischen Leitung von Martin Lang. Jedes Werk wird eigens für diese Besetzung arrangiert, musikalisch maßgeschneidert und in dieser Form erstmals aufgeführt.

Das Sommernachtskonzert 2026 wird vom 1969 gegründeten Lions Club Lienz als Benefizveranstaltung organisiert. Neben dem Kulturgenuss für die Besucher steht die Förderung hervorragender heimischer Musikschaffender im Mittelpunkt. Die Veranstaltung ist öffentlich, alle Mitwirkenden engagieren sich ehrenamtlich. Sämtliche freiwilligen Spenden fließen in den Soforthilfefonds des Lions Clubs Lienz, mit dem in Not geratene Mitbürger aus der Region unterstützt werden.

Eröffnet wird das Konzert mit klassischen Blechbläserklängen: der Fanfare „King’s Row“ aus dem Soundtrack zum gleichnamigen Film. Anschließend folgt mit „Prinzessin Leia“ aus Star Wars ein weiterer Filmmusikklassiker von John Williams. Dabei stehen gleich drei SolistInnen im Mittelpunkt: Verena Lang an der Violine, Luca Dallavia an der Flöte und Thomas Leiter am Horn. Nach diesen sphärischen Klängen geht es kraftvoll weiter: In der Ouvertüre aus dem Film Rocky Balboa kommen sämtliche Blechbläser und Schlagwerker an ihre Grenzen – laut, hoch und mitreißend. Ein weiteres Filmmusik-Highlight bildet „Let It Go“, das gemeinsam mit dem jungen Chor HarmonyX dargeboten wird.

Für den Gesang sorgen Kathrin Musshauser mit „And When I Die“ von Blood, Sweat & Tears sowie Verena Lang mit „So Easy to Fall in Love“ von Olivia Dean. Schlagzeuger René Mair verspricht mit „Root Beer Rag“ von Billy Joel viel Virtuosität und Tempo, während der Kärntner Bassposaunist Manuel Edlinger beim Titel „Marlboro Man“ bis in die tiefsten Lagen seines Instruments zu hören sein wird.

Den Abschluss des Konzerts bildet „Children of Sanchez“ aus dem gleichnamigen Film von Chuck Mangione. Dabei musizieren Florian Obermoser an der Gitarre, Walter Grechenig am Drumset und der musikalische Leiter Martin Lang am Flügelhorn gemeinsam.