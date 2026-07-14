Hermès, Chanel, Louis Vuitton: Erling Haaland sammelt Tore, Handtaschen und Follower

1,95 Meter groß, breites Kreuz, blonder Männerdutt - Erling Haaland fällt sofort auf. Nicht nur, weil der Stürmer aus Norwegen eine Tormaschine ist. Im Internet wird der WM-Star auf verschiedenste Weise gefeiert. Vom „norwegischen Shrek“ avancierte der 25-Jährige zum Frauenschwarm - nicht zuletzt wegen seiner beachtlichen Taschenkollektion.