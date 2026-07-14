Alle feiern Haaland
Hermès, Chanel, Louis Vuitton: Erling Haaland sammelt Tore, Handtaschen und Follower
Am Montag kam die norwegische Nationalmannschaft in Oslo an. Haaland stieg mit einer Designer-Tasche von Dolce & Gabbana einem ausgestopften Waschbären aus dem Flieger.
© IMAGO/Jan Langhaug
1,95 Meter groß, breites Kreuz, blonder Männerdutt - Erling Haaland fällt sofort auf. Nicht nur, weil der Stürmer aus Norwegen eine Tormaschine ist. Im Internet wird der WM-Star auf verschiedenste Weise gefeiert. Vom „norwegischen Shrek“ avancierte der 25-Jährige zum Frauenschwarm - nicht zuletzt wegen seiner beachtlichen Taschenkollektion.
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