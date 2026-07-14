In Steilwand gefangen: Hubschrauber rettete Kletter-Duo in Kirchdorf nach Gewitter

Ein heftiges Gewitter hat am Dienstag zwei britische Kletterer am Stripsenjoch in Bergnot gebracht. Da das Duo in der sechsten Seillänge gefangen war und die Ausrüstung für ein schnelles Abseilen nicht ausreichte, mussten sie den Notruf wählen. Der Rettungshubschrauber barg die Alpinisten schließlich.

Kirchdorf – Ein plötzlich aufziehendes, schweres Sommergewitter hat am Dienstagmittag zu einer Rettungsaktion im Kaisergebirge geführt. Zwei britische Staatsangehörige – eine 41-jährige Frau und ein 59-jähriger Mann – hatten gegen 7.30 Uhr die Klettertour „Stripsenzahn“ vom Stripsenjochhaus aus gestartet. Beide gelten als gleichwertige Kletterer und verfügten laut Polizei über mehrjährige Erfahrung im alpinen Gelände.

Gegen 13.15 Uhr befand sich das Duo in der sechsten Seillänge und damit nur noch zwei Seillängen vor dem rettenden Ausstieg, als sie von einem heftigen Gewitter überrascht wurden. Ein rascher Rückzug über die Aufstiegsroute war jedoch unmöglich: Da die beiden Alpinisten lediglich ein einziges 70 Meter langes Einfachseil mitführten, reichte die Seillänge nicht aus, da die Abseilstellen in der Wand 50 Meter betragen.

Unverletzt geborgen

Weil auch das Weiterklettern im nassen Fels bei Blitzschlaggefahr viel zu riskant war, wählten die Briten gegen 13.30 Uhr den Alpin-Notruf. Da die Polizeihubschrauber „Libelle“ aus Tirol und Salzburg zu diesem Zeitpunkt bereits in andere Einsätze eingebunden waren, wurde der Notarzthubschrauber „Christophorus 4“ angefordert.