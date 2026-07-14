64-jähriger Handwerker stürzte in Kufstein neun Meter von Dach ab

Kufstein – Ein 64-Jähriger ist Dienstagmittag in Kufstein in Tirol im Zuge von Sanierungsarbeiten rund neun Meter von einem Dach gestürzt und schwer verletzt worden. Der Mann hatte laut Polizei wegen eines Gewitters noch eine Stelle am Dach abdichten wollen. Dabei verlor er das Gleichgewicht und fiel in die Tiefe. Der Einheimische wurde nach der Erstversorgung mit dem Hubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. (APA)