Verliebt, verlobt und jetzt verheiratet: Tiroler Ex-ÖSV-Läuferin unter der Haube

Das ging ja schnell! Vergangene Woche erst gab Hannah Köck ihre Verlobung bekannt, nun postete die ehemalige ÖSV-Läuferin ein Video von ihrer Hochzeit.

„Es war unvergesslich. Danke an alle“, schrieb die 31-Jährige zu dem romantischen Kurzfilm, der sie mit ihrem Ehemann Marco und dem gemeinsamen Sohn Liam zeigt. Ihren Familiennamen änderte sie auf Instagram bereits von Köck auf Urban.

Gratulationen kamen u.a. von ihren ehemaligen ÖSV-Teamkolleginnen Katharina Huber und Katharina Gallhuber. Die war angesichts des schönen Brautkleids sprachlos und kommentierte nur mit „wowi“. (TT.com)