Offener Umgang
Paulinum feiert Jubiläum: 100 Jahre wechselvolle Geschichte
Paulinum-Direktor Elmar Fiechter-Alber verhehlt nicht, dass es einst im bischöflichen Gymnasium zu Missbrauchsfällen kam.
© Dähling
Das bischöfliche Gymnasium will im Jubiläumsjahr nicht nur feiern, sondern auch Licht in ein dunkles Kapitel seiner Historie bringen: Im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie sollen Missbrauchsfälle dokumentiert und aufgearbeitet werden. Bekannt sind bis jetzt Fälle aus der Nachkriegszeit.
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