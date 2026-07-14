Das Ende einer Ära: Neuer Chef für die Bruderschaft St. Christoph

Florian Werner hat das Amt des Bruderschaftsmeisters auf eigenen Wunsch zurückgelegt. Seit Juli gibt es einen neuen Chef für die traditionsreiche Vereinigung.

St. Anton am Arlberg – Der St. Antoner Bürgermeister Helmut Mall ist seit Juli neuer Chef der Bruderschaft St. Christoph und künftig für die soziale Vereinigung verantwortlich. Er übernimmt das Amt des Bruderschaftsmeisters von Florian Werner, der es auf eigenen Wunsch zurückgelegt hat.

Damit endet eine Ära. Gerda und Adi Werner haben die Gemeinschaft über Jahrzehnte „mit außergewöhnlichem Engagement, persönlicher Hingabe und großer Weitsicht begleitet und entscheidend zu ihrer heutigen Ausrichtung beigetragen“, heißt es in einer Mitteilung. Sie bleiben der Bruderschaft als Ehrenmitglieder erhalten. Die Bruderschaft hat sich ganz der Nächstenliebe und der Unterstützung von Menschen in Sorge und Not verschrieben. (TT)