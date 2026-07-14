Schwerer Unfall im Heizwerk Seefeld: Arbeiter von Aschetrog eingeklemmt

Seefeld – Ein folgenschwerer Arbeitsunfall im Seefelder Heizwerk hat am Dienstagnachmittag einen Schwerverletzten und einen Hubschraubereinsatz gefordert. Zwei österreichische Arbeiter – ein 42-Jähriger und ein 37-Jähriger – waren gegen 14.15 Uhr damit beschäftigt, einen rund 200 Kilogramm schweren Aschetrog zu transportieren. Die beiden Männer wollten den massiven Behälter mithilfe eines Flaschenzugs über eine Treppe in das Untergeschoß des Heizwerks hinablassen.

Während des Transports kam es jedoch zu einem plötzlichen technischen Gebrechen am Hebezeug. Durch den Defekt geriet der schwere Aschetrog außer Kontrolle, wodurch der 42-jährige Arbeiter mit dem Bein unter dem Behälter eingeklemmt wurde. Er erlitt dabei schwere Verletzungen.