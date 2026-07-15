Großeinsatz in Breitenbach am Inn: Waldbrand hält Einsatzkräfte weiter auf Trab

Breitenbach am Inn – Am Dienstag meldete ein 36-jähriger Österreicher um 19.42 Uhr einen Waldbrand im Gemeindegebiet von Breitenbach am Inn. Das Feuer befand sich in äußerst unzugänglichem Gelände auf etwa 1300 Metern Höhe, oberhalb von über 50 Grad steilen Felsschrofen, sowie unterhalb des bewaldeten Kühbergs (1677 Meter). Aufgrund der Meldung wurde ein großangelegter Löscheinsatz gestartet.

Am Einsatz beteiligt waren Feuerwehrkräfte aus Breitenbach, Kramsach, Radfeld, Landl, Hinterthiersee, Kufstein, Bad Häring, Schwoich, Söll, Ebbs und Unterlangkampfen sowie die Betriebsfeuerwehr Novartis, Flughelfer und das BFV-Drohnenteam. Um 21 Uhr konnte schließlich der Hubschrauber des Bundesheeres insgesamt vier Löschflüge über dem Brandherd durchführen.

Wegen der einbrechenden Dunkelheit musste der Löscheinsatz vorerst unterbrochen werden, bevor er am Mittwoch um 5 Uhr wieder aufgenommen wurde. Laut derzeitigem Erhebungsstand breitete sich der Brand bis in die Nacht hinein auf etwa 900 bis 1000 Quadratmeter aus. Bislang ergaben sich keine Hinweise auf eine mögliche Brandursache, es wird jedoch davon ausgegangen, dass das Feuer durch einen Blitzschlag ausgelöst wurde.

Brand in Wildermieming

Nicht nur in Breitenbach mussten die Einsatzkräfte aufgrund eines Waldbrandes ausrücken. Schon gegen Mittag sorgte wohl ein weiterer Blitzschlag für einen Brand oberhalb von Wildermieming. Ein Großeinsatz von gut 150 Kräften war die Folge. Acht bis zehn Hektar Fläche waren dabei betroffen. Noch am Dienstag konnte das Feuer eingedämmt und eine Ausbreitung verhindert werden. (TT)