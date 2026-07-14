Waldbrand bei Aschaalm in Breitenbach am Inn: Mehrere Feuerwehren im Einsatz

Breitenbach am Inn – Am Dienstagabend wurden dutzende Einsatzkräfte zu einem Waldbrand in Breitenbach am Inn gerufen. Laut ersten Informationen der Leitstelle dürfte es kurz vor 20 Uhr zu einem Brand in einer Felswand nahe der Aschaalm gekommen sein. Die Ursache und das Ausmaß des Brandes war vorerst noch unklar.

Im Einsatz standen die Feuerwehren Breitenbach, Landl, Hinterthiersee, Radfeld, Kramsach und die Betriebsfeuerwehr Novartis. Außerdem rückte die Feuerwehr Kufstein mit Flughelfern aus, ein Hubschrauber wurde angefordert.

Nicht nur in Breitenbach mussten die Einsatzkräfte aufgrund eines Waldbrandes ausrücken. Schon gegen Mittag sorgte wohl ein Blitzschlag für einen Brand oberhalb von Wildermieming. Ein Großeinsatz von gut 150 Kräften war die Folge. Acht bis zehn Hektar Fläche waren dabei betroffen. Noch am Dienstag konnte das Feuer eingedämmt und eine Ausbreitung verhindert werden. (TT)