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Kommentar
Kinderschutz ist kein Selbstläufer
Von Theresa Aigner
Wer in Tirol ein Feriencamp veranstalten will, braucht weder eine Ausbildung noch ein Kinderschutzkonzept. Ein Gesetz wird zwar schon lange gefordert, passiert ist nichts.
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