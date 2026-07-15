Kommentar

Kinderschutz ist kein Selbstläufer

Theresa Aigner

Von Theresa Aigner

Wer in Tirol ein Feriencamp veranstalten will, braucht weder eine Ausbildung noch ein Kinderschutzkonzept. Ein Gesetz wird zwar schon lange gefordert, passiert ist nichts.

Kommentare

0