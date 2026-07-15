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Vorurteile und Vorbehalte
Ab fünfzig auf Arbeitssuche? Es liegt nicht nur am Alter allein
Laut Zahlen des Arbeitsmarktservice Tirol ist die Arbeitslosigkeit bei den Älteren gesunken.
© HANS KLAUS TECHT
Von Beate Troger
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