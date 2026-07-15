Warum die Kritik an den deutschen Grenzkontrollen immer größer wird

Walter J. Mayr, Euregio-Inntal-Ehrenpräsident, bittet die deutsche Staatssekretärin Daniela Ludwig um Hilfe. Durch die Grenzkontrollen würden die Autobahnanrainer wegen der dauernden Staus gesundheitlich stark belastet. Er schlägt stattdessen gemeinsame Polizeieinheiten für Hinterlandkontrollen vor.